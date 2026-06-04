Какие прививки сделать перед поездкой в Азию: самые опасные болезни для туристов

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и тысячи россиян отправляются в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Китай, Индию и другие страны Азии. Однако экзотическая кухня, жаркий климат, насекомые и непривычные санитарные условия могут таить серьезные риски для здоровья — заражение гепатитом А, лихорадкой Денге и другими заболеваниями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Какие прививки сделать перед поездкой в Азию

По словам специалиста, подготовку к путешествию нужно начинать не со сбора чемодана, а с проверки прививочного статуса.

«Многие туристы вспоминают о вакцинации за несколько дней до вылета, но так не работает. Некоторым вакцинам нужно время для формирования иммунитета, поэтому делать их нужно минимум за месяц до поездки», — отметил Тарасов.

Он пояснил, что перечень необходимых прививок зависит от конкретной страны и региона пребывания, но есть вакцины, которые врачи рекомендуют большинству путешественников — от гепатита А и В, в ряде стран могут рекомендоваться прививки от брюшного тифа, бешенства, японского энцефалита и холеры.

Гепатит А

Как отметил терапевт, именно гепатит А ежегодно становится причиной множества случаев заболеваний среди путешественников. По его словам, заразиться можно даже в хорошем отеле.

«Гепатит А остается одной из самых распространенных инфекций среди туристов, поскольку передается через воду, пищу и грязные руки. Достаточно выпить лед в напитке из некачественной воды, съесть плохо вымытые фрукты. После этого может развиться тяжелое поражение печени», — предупредил эксперт.

Симптомы заболевания: слабость, повышение температуры, тошноту, боли в животе и желтушность кожи.

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Лихорадка Денге

Еще одной серьезной угрозой остается лихорадка Денге, которая распространена в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах. Врач подчеркнул, что переносчиками инфекции являются комары.

«Главная проблема в том, что специфического лечения Денге не существует. У человека могут развиться высокая температура, сильные боли в мышцах и суставах, выраженная интоксикация. В тяжелых случаях может привести к опасным осложнениям», — объяснил Тарасов.

Малярия и другие инфекции, переносимые насекомыми

В некоторых регионах Азии сохраняется риск заражения малярией. Кроме малярии, насекомые могут переносить вирус Зика, чикунгунью и японский энцефалит.

«Перед поездкой важно уточнить эпидемиологическую ситуацию в конкретной стране. В некоторых районах может потребоваться прием специальных препаратов. Даже в городе нужно пользоваться репеллентами», — рассказал специалист.

Чем опасна уличная еда

Отдельную группу риска составляют кишечные инфекции. Тарасов отметил, что многие отдыхающие не всегда оценивают санитарные условия приготовления пищи.

«Острые кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия и пищевые токсикоинфекции — самая частая причина обращения туристов за медицинской помощью», — подчеркнул он.

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Как избежать заражения

Чтобы снизить риск заражения, специалист советует:

пить только бутилированную воду и использовать ее для чистки зубов;

не употреблять лед неизвестного происхождения;

мыть руки, использовать антисептики;

не покупать нарезанные фрукты на улице и не есть сырые морепродукты.

В заключение Тарасов посоветовал: обязательно оформлять медицинскую страховку перед поездкой.

Ранее эксперт рассказал, что россияне стали чаще заражаться паразитами через укусы комаров. Кровососущие насекомые могут переносить дирофиляриоз. При этом паразитарном заболевании круглые черви развиваются под кожей и даже в глазах.