Опубликован график работы МФЦ Подмосковья в связи с празднованием Дня России
В Московской области объявили график работы офисов «Мои Документы» 12–15 июня
Фото: [Мингосуправления МО]
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области опубликовали график работы центров «Мои Документы» в связи с празднованием Дня России.
В ведомстве подчеркнули, что праздничные дни не должны мешать решению важных вопросов, — поэтому стоит заранее ознакомиться с изменениями в режиме работы МФЦ, чтобы отдых прошел без лишних хлопот.
12 июня, в праздничный день, все центры государственных и муниципальных услуг будут закрыты.
13 июня МФЦ возобновят работу — этот день будет рабочим для всех отделений.
14 июня примут посетителей только те офисы, которые функционируют по 7-дневной рабочей неделе.
Начиная с 15 июня все МФЦ Подмосковья вернутся к привычному графику в соответствии со штатным расписанием.
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