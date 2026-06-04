Опубликован график работы МФЦ Подмосковья в связи с празднованием Дня России

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области опубликовали график работы центров «Мои Документы» в связи с празднованием Дня России.

В ведомстве подчеркнули, что праздничные дни не должны мешать решению важных вопросов, — поэтому стоит заранее ознакомиться с изменениями в режиме работы МФЦ, чтобы отдых прошел без лишних хлопот.

12 июня, в праздничный день, все центры государственных и муниципальных услуг будут закрыты.

13 июня МФЦ возобновят работу — этот день будет рабочим для всех отделений.

14 июня примут посетителей только те офисы, которые функционируют по 7-дневной рабочей неделе.

Начиная с 15 июня все МФЦ Подмосковья вернутся к привычному графику в соответствии со штатным расписанием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.