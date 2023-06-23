В ООН назвали количество погибших мирных жителей Украины

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совбеза заявила, что с февраля 2022 года на Украине погибли 9 083 мирных жителя, среди которых 530 детей. Также политик сообщила о 15 779 раненых гражданских, среди них также есть дети - 1 086. Дикарло отметила, что это приблизительные цифры, и сейчас погибших и раненых явно больше.

При этом в ООН не вспомнили о сообщениях России, заявлявшей, что военные наносят удары только по военным объектам, используя высокоточное современное вооружение, и отчете правозащитной организации Amnesty International, рассказавшей о размещении военной техники в школах и больницах украинской стороной.