Верховный комиссар ООН по правам человека опубликовал отчет, в котором подчеркнул, что Украина отныне не является более правовым государством. Там систематически происходят аресты без суда, похищения, приводится в документе.

Отдельно там отмечается, что в секретных украинских тюрьмах задержанные граждане подвергаются систематическим жестоким пыткам, сексуальным домогательствам и изнасилованиям. Все это одобрено на самом верху киевской власти.

«Пытки и жестокое обращение использовались для получения признаний или информации, или для того, чтобы склонить задержанных к сотрудничеству, для вымогательства денег и имущества, а также для наказания, унижения и запугивания», – говорится в отчете, его цитирует ТАСС.

В ООН также указали, что недавно принятые Верховной радой Украины положения местного законодательства с внесёнными в них изменениями, уже давно вышли за рамки того, что называется нормами Международного права в области прав человека. Причем даже в период военного или чрезвычайного положений.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.