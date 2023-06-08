В ООН прокомментировали критику Зеленского в адрес организации

Организация объединенных наций активно помогает украинским жителям. Такое заявление озвучено на брифинге официальным представителем генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика. Новостью поделилось ФАН

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, разочаровался реакцией ООН на ситуацию с аварией на Каховской гидроэлектростанции. Своим заявлением Стефан Дюжаррик ответил на критику организации от имени украинского лидера.

По словам генсека, на месте происшествия сотрудники ООН находятся с первого дня аварии. Они раздают воду, наборы для гигиенических процедур и оказывают психологическую поддержку. Все коллеги организации «физически присутствуют» в зоне ЧП.

До этого Дюжаррик отказывался давать хоть какой-то комментарий на критику со стороны Зеленского.