Украинские военные с февраля 2022 года казнили как минимум 26 российских солдат, которые попали в плен. Это удалось установить Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. О докладе УВКПЧ рассказало РИА Новости.

Представители управления проверили достоверность данных о казни российского военнослужащего в ДНР в конце 2024 года. Им удалось достоверно установить факты казни как минимум 26 пленных россиян бойцами ВСУ.

«УВКПЧ проверило казнь 26 человек, не участвовавших в боевых действиях (все мужчины), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года. Все, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что украинская армия приступила к строительству укреплений в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Они сооружают противотанковые заграждения и укрепляют позиции в районе машиностроительного комплекса. Киевское правительство привезло для этих целей чистые от радиации строительные материалы из других регионов страны.