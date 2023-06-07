В ООН рассказали о долгосрочных последствиях разрушения Каховской ГЭС

Разрушение в результате ракетного удара дамбы Каховской ГЭС сделает жизнь проживающих на близлежащих территориях «невыносимо тяжелее». На это во время созванного Россией заседания Совбеза ООН обратил внимание замгенсека организации по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.

Он подчеркнул ,что невозможность доставить чистую питьевую воду миллионам пострадавших могут быть катастрофическими как для России, так и Украины.

«Резервуар, который образует дамба, — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей», — цитирует его выступление на заседании Совбеза ООН РИА Новости.

Гриффитс также обратил внимание, что разрушение Каховской ГЭС с подмвыванием грунта скажется на неконтролируемом перемещении мин.

Напомним, под утро вторника, 6 июня, украинские боевики в очередной рез обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.