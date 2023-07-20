В ООН сделали заявление о небезопасных зонах в Черном море

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что заявления как России, так и Украины о небезопасных зонах в черноморской зоне затрудняют все принимаемые усилия по восстановлению грузоперевозок.

Как пишет ТАСС, Дюжаррик так ответил на вопрос о черноморской инициативе. По словам политика, такие заявления лишь отдаляют от возобновления сделки и восстановления коридоров, а также поставок продуктов и удобрений из России.

При этом, по словам Дюжаррика, для того, чтобы вернуть зерновую сделку, надо быть уверенными в отсутствии дальнейшей эскалации ситуации.