В оперштабе рассказали о текущей ситуации на Крымском мосту

В оперштабе Крыма рассказали о том, какая ситуация сложилась с Крымским мостом по состоянию на вечер вторника, 18 июля. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале .

На данный момент отсутствует автомобильный затор со стороны Керчи, зато со стороны Кубани в пробку встали не меньше 800 автомобилей по данным на 20 часов вторника.

Напомним, что очередной теракт, устроенный спецслужбами Украины, случился около трех часов ночи понедельника 17 июля. Киев использовал надводные беспилотники. В результате погибли родители девочки из Белгородской области, а сама девочка попала в больницу. Один пролет моста поврежден, второй – разрушен.