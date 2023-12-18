В оппозиционной «фабрике троллей» начались массовые сокращения из-за утечки данных

Сотрудники штабов, связанных с иноагентами и экстремистами, стали получать электронные письма от руководителей с объявлением об увольнении.

Речь про фонд Free Russia Foundation* и рядом организаций, которые нарекли «фабрикой троллей». Там проходят массовые увольнения. В штате проекта в Грузии уже потеряли каждого второго сотрудника, передает RT. Именно там состояли бывшие экс-активисты штабов известного российского оппозиционера.

«Раскрытие сетки оппозиционных «троллей» сильно напугало руководство Free Russia Foundation*, возник резонансный скандал. И у них не было никакого объяснения почему эта «ботоферма» работает и почему ею руководят бывшие навальнисты**», — говорит общественник Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, сбежавшие за границу оппозиционеры в основном безработные и связаны с аморальной деятельностью, такой как проституция и заработки на веб-каме. Для штабов сейчас выгодно избавляться от таких, чтобы избежать скандала и создать среду, похожую на правомерную.

*Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

**последователи Алексея Навального, включенного в список террористов и экстремистов в РФ.