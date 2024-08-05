В Орехово-Зуево спасли собаку, которая провалилась в колодец

В Орехово-Зуево спасли бездомную собаку, которая провалилась в колодец. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасателей вызвала дежурная местных очистных сооружений. Женщина обходила территорию объекта и услышала скуление и лай, доносившиеся из колодца. Заглянув туда, сотрудница увидела на дне собаку.

Вытащить животное самостоятельно женщина не смогла, так как глубина колодца составляла порядка трех метров. В результате на место были вызваны спасатели.

Прибывшие специалисты быстро вытащили собаку, используя специальный инвентарь. Оказавшись на свободе, животное быстро убежало.