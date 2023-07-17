В Оренбурге студент-целевик обязан выплатить штраф из-за перевода в другой ВУЗ

Как сообщает «Газета.ру» , учащийся ОГПУ отказался работать учителем. Однако теперь он должен оплатить расходы образовательного учреждения в размере 200 000 рублей.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Дзержинского районного суда города. Согласно ей, студент заключил с вузом договор о целевом обучении, но нарушил его, когда решил перевестись в другое учебное заведение.

Он объяснил это отсутствием желания идти работать учителем, несмотря на три года, проведенных в стенах Оренбургского государственного педагогического университета. Теперь ВУЗ обязал нарушителя оплатить почти 310 тысяч рублей, а также судебные расходы. Однако бывший студент попросил уменьшить названную сумму. В итоге ему предстоит выплатить штраф в размере 200 000 рублей.