В Оренбургской области полицейские ранили подростка во время погони за пьяным водителем

В Новоорском районе Оренбургской области инспекторы ДПС во время преследования автомобиля с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительное поведение водителя автомобиля отечественной марки, отъезжающего автомобиля. Заметив полицейских, он резко увеличил скорость, а затем свернул на проселочную погоню.

Полицейские начали преследование. Водитель в ответ на требование остановиться только увеличил скорость. После нескольких минут погони сотрудник ДПС дважды предупредительно выстрелил в воздух, а затем произвел несколько выстрелов по колесам машины.

За рулем оказался 19-летний парень. Он признался, что хотел избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. В салоне автомобиля находился 17-летний пассажир, получивший огнестрельное ранение. По этому факту проводится проверка.