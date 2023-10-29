В Оренбургской области выделили почти 90 млн рублей для борьбы с бездомными собаками

Стало известно, что для проведения всех необходимых для этого мероприятий в текущем году выделили порядка 87 миллионов рублей. Эти деньги в бюджете будут использованы в борьбе с более 7 тыс. животными во всех 42 муниципальных образованиях региона.

В администрации подчеркнули, что к 22 сентября 2023 года уже удалось отловить, стерилизовать, вакцинировать и вернуть в среду обитания почти 64% особей от их запланированного количества, о чем также пишет RT.

Власти региона отметили, что проблема появления безнадзорных животных обостряется, когда люди ведут себя безответственно, отпуская взрослых особей и их потомство в свободную среду обитания.

Чтобы предотвратить в дальнейшем подобное поведение, планируется разработка законопроекта, который будет обязывать владельцев животных вводить в питомца микрочип со сведениями о нем и самом питомце.