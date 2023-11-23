В Орле бывшим полицейским дали по три года за сломанную руку задержанного

Два сотрудника полиции Орла, избившие подозреваемого, осуждены на три колонии каждый, сообщили в управлении СК по региону.

В ноябре 2021 года полицейские проводили оперативные мероприятия по факту кражи телефона из салона мобильной связи. В этой связи был задержан 35-летний мужчина. В одном из кабинетов отделения полиции сотрудники МВД выбивали у него показания, требуя сознаться в преступлении, которого он не совершал.

В результате побоев задержанному сломали руку.

Бывших полицейских судили по статье о превышении полномочий. Кроме срока, они лишены офицерских званий и после освобождения еще два года не смогут работать в правоохранительных органах.