В Орле бывшим полицейским дали по три года за сломанную руку задержанного
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Два сотрудника полиции Орла, избившие подозреваемого, осуждены на три колонии каждый, сообщили в управлении СК по региону.
В ноябре 2021 года полицейские проводили оперативные мероприятия по факту кражи телефона из салона мобильной связи. В этой связи был задержан 35-летний мужчина. В одном из кабинетов отделения полиции сотрудники МВД выбивали у него показания, требуя сознаться в преступлении, которого он не совершал.
В результате побоев задержанному сломали руку.
Бывших полицейских судили по статье о превышении полномочий. Кроме срока, они лишены офицерских званий и после освобождения еще два года не смогут работать в правоохранительных органах.