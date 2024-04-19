В Орле по ошибке признали умершим живого участника СВО

В Орле юридически «похоронили» военного, который ушел на спецоперацию. Мужчина по неизвестной причине числился умершим. Доказывать, что он живой, пришлось уже в суде. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на Железнодорожный районный суд.

Мужчина находился на спецоперации с осени 2022-го по июль прошлого года. Он потерял документы и решил восстановить их через соответствующие органы. Оформление прошло по плану, но вскоре у военного забрали паспорт. Объяснили это тем, что он умер. Раз владелец якобы мертв, значит документ не является действительным.

Ошибка случилась из-за того, что данные орловца действительно были в акте гражданского состояния. Он числился мертвым, но по какой причине так и не выяснили. Кто-то мог внести похожие сведения по ошибке.

Через суд удалось доказать, что мужчина живее всех живых: запись о смерти аннулировали.

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