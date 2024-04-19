В Дербенте мужчина стрелял в посетителя кафе

В Дербенте местный житель начал стрелять в человека, а после покинул место происшествия. Об этом сообщает управление МВД по Дагестану на своей официальной странице.

Как заявили в ведомстве, по имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в пятницу в 19 часов на улице Пушкина. Сперва из-за неприязненных отношений вспыхнул словесный конфликт, а после этого 28-летний злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 39-летнего местного жителя, который был в кафе. После этого фигурант сел в черный «Lexus LX570» и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший находится в больнице. Личность подозреваемого в стрельбе уже установлена. Его ищут.

Ранее мы писали о том, что в Москве местный житель несколько раз протаранил автомобиль, в котором находилась семья. Пострадавшая сторона написала заявление в полицию. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий.