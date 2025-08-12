В Орле задержали двух подозреваемых в поджоге тепловоза

Молодых людей задержали за поджог тепловоза в орловском депо. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Подозреваемыми в противоправном действии стали двое несовершеннолетних. В темное время суток они подожгли тепловоз, кинув в него зажигательную смесь, и сняли происходящее на видео. Пострадавших в инциденте нет, но в самом локомотиве был поврежден аккумуляторный отсек.

Обещанное вознаграждение от анонимного куратора, по чьей просьбе действовали подростки, они не получили, однако их удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодые люди до этого не привлекались к ответственности.

