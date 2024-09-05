Более десяти остановочных павильонов отремонтировали в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны, расположенные на девяти региональных дорогах в шести округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Транспортной в Реутове, улице Первомайской в Щелкове, улице Городищенской в Ступине, улице 1-й Московской в Серпухове, улице Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедове. Кроме того, остановки отремонтировали в Раменском округе — на Быковском шоссе в городе, на Жуковском шоссе в селе Быково и на дороге у поселка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина. В ведомстве уточнили, что работы прошли в рамках обследования дорожной сети, которые проводятся каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.