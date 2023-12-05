В Орловской области помогли женщине из ДНР поменять несуществующую дату рождения

В управлении по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли женщине из ДНР с получением российского паспорта, который ранее не могли выдать из-за неверной даты рождения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина прибыла из зоны боевых действий в 2022 году. Она сразу подала заявление на получение гражданства РФ.

«При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953 году – году ее рождения – в феврале было всего 28 дней», – уточнили в региональном УМВД.

Там подчеркнули, что для исправления ошибки женщине нужно было обратиться в суд для изменений в актовой записи о рождении.

Согласно информации пресс-службы, специалисты управления по вопросам миграции оказали гражданке всестороннюю помощь в процессе получения новых документов. После решения суда женщина смогла получить новое свидетельство о рождении, а также паспорт гражданина РФ.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонкой и Запорожской областей могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным. Перед тем как подать заявление на получение документа, удостоверяющего личность, людям необходимо предоставить оригиналы своих паспортов, свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, смене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке, с самостоятельным переводом документов на русский язык, без нотариального заверения, которые были ранее выданы на указанных территориях.