В Орловской области средствами РЭБ ликвидирован вражеский дрон

Об очередной попытке атаковать украинскими боевиками российские объекты инфраструктуры проинформировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. С его слов, украинский беспилотник был обезврежен в промзоне города Ливны.

Как пояснил Клычков в соцсетях, украинский БПЛА над городом Ливны в Орловской области был выведен из строя во время полета средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет», — написал он.

В настоящее время на месте падения дрона спецслужбы региона проводят необходимые мероприятия.