В Орске из больницы выписали пятерых детей, отравившихся молочной продукцией
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Как сообщает KP.RU, администрация Орска назвала предполагаемую причину отравления. Ею стало употребление йогурта в местных детских садах.
По словам Татьяны Савиновой, министра здравоохранения Оренбургской области, пятерых детей уже выписали из больницы. Известно, что их госпитализировали с отравлением из-за употребления молочной продукции.
Официальное ведомство также сообщило на своем сайте, что всего были госпитализированы девять детей. Остальные четверо все еще остаются на стационарном лечении, а двое из низ находятся под капельницами. Ранее у детей взяли ПЦР-тесты, но все они не показали положительного результата, что говорит об отсутствии вирусов.
Также, добавила Савинова, в детских сада города было принято решение усилить утренний фильтр и проверить пищеблоки.