В Орске из больницы выписали пятерых детей, отравившихся молочной продукцией

По словам Татьяны Савиновой, министра здравоохранения Оренбургской области, пятерых детей уже выписали из больницы. Известно, что их госпитализировали с отравлением из-за употребления молочной продукции.

Официальное ведомство также сообщило на своем сайте, что всего были госпитализированы девять детей. Остальные четверо все еще остаются на стационарном лечении, а двое из низ находятся под капельницами. Ранее у детей взяли ПЦР-тесты, но все они не показали положительного результата, что говорит об отсутствии вирусов.

Также, добавила Савинова, в детских сада города было принято решение усилить утренний фильтр и проверить пищеблоки.