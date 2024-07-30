В Орске женщина потеряла больше 9 млн рублей на «инвестициях»

Женщина, желая приумножить денежные средства, ввела свои личные данные на сайте, после чего связалась с неизвестным человеком, представившимся специалистом инвестиционной компании.

Злоумышленник убедил ее перейти по новой ссылке и создать брокерский счет. Полгода орчанка оформляла кредиты в разных банках и пополняла его. В результате потерпевшая лишилась 9,1 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о новом способе защиты граждан от мошенников. Теперь для перевода денег на подозрительный счет требуется некоторое время.