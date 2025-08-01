В Осаке пенсионерам запретили разговаривать по телефону у банкомата

Власти японской префектуры Осака запретили пенсионерам разговаривать по мобильному телефону в процессе использования банкомата. Данная мера направлена на то, чтобы сократить количество мошеннических действий, сообщает NHK.

Совершаемые мошенниками преступления наносят людям не только финансовый, но и моральный ущерб, поэтому в законодательство были внесены необходимые поправки, прокомментировал губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура.

Запрет распространяется на граждан старше 65 лет. Кроме того, власти префектуры обязали операторов банкоматов проинформировать клиентов о нововведении и внедрить системы искусственного интеллекта, которые будут определять, пользуется ли банкоматом пожилой человек, разговаривающий в этот момент по телефону.

Ранее сообщалось о том, что почти миллион человек эвакуированы в Японии из прибрежной зоны из-за опасности цунами.