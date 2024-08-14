В основание детского сада на 185 мест в г.о. Одинцово заложили капсулу времени

Учреждение появится в жилом комплексе «Инновация». Строительные работы выполнит ГК «Гранель». Компания финансирует проект в рамках комплексного развития территории. Согласно графику, строительные работы будут завершены до 1 сентября 2025 года.

«Сегодня мы дали старт строительству нового детского сада на 185 воспитанников в жилом комплексе «Инновация». Он возводится застройщиком «Гранель» и должен быть готов к началу следующего учебного года. После того, как объект сдадут в эксплуатацию, он будет передан в муниципальную собственность и пополнит нашу сеть образовательных учреждений», — сообщил Андрей Иванов.

В мероприятии, приуроченном к закладке капсулы, участвовали жители Новоивановского, депутаты Михаил Зимовец и Ирина Грабарчук, директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов и директор образовательного центра «Флагман» Алексей Поляков.

Отметим, что площадь детского сада составит 3,5 тыс. кв. м. В нем появятся восемь групп для детей от двух до семи лет. В здании оборудуют медицинский блок, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружковых занятий и административно-хозяйственные помещения.

В рамках договоренностей прилегающую территорию благоустроят: озеленят, обустроят площадки для игр и занятий спортом. Объект будет также соответствовать нормам, установленным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, муниципалитет имеет положительный опыт сотрудничества с ГК «Гранель». На территории ЖК «Инновация» уже появился детский сад на 300 мест, который в тожественной обстановке открыли в октябре 2023 года. Кроме того, в настоящее время инвестор строит учебный корпус, рассчитанный на 950 мест. Объект возводят на территории МБОУ «Немчиновский лицей».