В Осташкове под Тверью школьницы станцевали перед иконостасом в часовне и закосплеили намаз

Прокуратура Тверской области, совместно с Следственный управлением СК РФ по региону проведут проверку информации о непотребном поведении нескольких несовершеннолетних девушек, устроивших шабаш в одной из церквей города Осташков Тверской области.

О произошедшем в часовне сообщили в православном движении «Сорок сороков». Там рассказали, что накануне несколько школьниц зашли в храм, после чего одна из них устроила танцы перед иконостасом под музыку, остальные начали изображать рядом с танцующей мусульманский намаз.

«Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по публикации в СМИ о противоправном поведении несовершеннолетних в часовне Ксении Петербургской, расположенной в городе Осташкове», - говорится в сообщении региональной прокуратуры в соцсетях.

Там добавили, что по результатам проверки будет дана оценка произошедшему и его квалификация с правовой точки зрения. Все причастные к инциденту лица устанавливаются.