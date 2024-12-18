Военный корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян побывал в донецкой Новомихайловке после освобождения. Экскурсию по крупному поселению, некогда бывшей «крепости» ВСУ, провел сапер с позывным Князь.

После отступления украинские боевики заминировали все, что могли. Местами остаются не только растяжки, но и предметы, со взрывными сюрпризами. Как рассказал военкору Князь, опасно подбирать в Новомихайловке почти все что угодно: противник заминировал пачки сигарет, шоколадки, брошенные радиостанции и другие предметы. Хотя село освобождено, оно еще не полностью свободно от таких опасных «закладок».

Рядом с поселением военные показали Шервудский лес, где украинские силы строили укрепления долгие годы. Противник перебирался по тайным тоннелям диаметром 1,4 метра, могли выскочить в любой точке поселения и леса.

«Здесь стояли не какая-нибудь тероборона ВСУ или бусифицированные, а элитные части, было много иностранцев и НАТОвской техники: «Бредли» обстреливал блиндаж парней в упор, в трубу вытяжки вражеские дроны сбрасывали гранаты и дымовые шашки, связи с командованием почти не было», — рассказывает Князь.

По такой лесополосе с вооруженными препятствиями саперу пришлось «молиться и бежать», лишь бы донести до товарищей рации и необходимые предметы.

Судя по опубликованным кадрам, на въезде в поселок обрушена стела с названием. В Новомихайловке, заселенной когда-то 1,5 тыс. человек, теперь пусто и нет целых домов. Бойцы вынуждены жить под землей. Находиться в населенном пункте важно: уже в 10 км от села начинается линия соприкосновения. Периодически в Новомихайловку залетают ночные дроны ВСУ «Баба Яга», но сами украинские военные соваться уже боятся.

В настоящее время Новомихайловка под контролем ВС РФ, но все еще зачищается от буйства ВСУшников.

Ранее сообщалось, что группировка «Север» освободила Новоивановку в Курской области.