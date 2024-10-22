В отделении партии «Единая Россия» прошла встреча главы с жителями Воскресенска

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел прием жителей, в ходе которого принял текущие обращения и наградил горожан за активное участие в жизни муниципалитета.

Горожане рассказали о своих проблемах и оставили различные обращения.

«Ко мне обратилась жительница города Белоозерский, одиноко проживающая пенсионерка, не имеющая возможности самостоятельно добраться на общественном транспорте до клиники в г. Красногорск. Женщине необходимо операбельное лечение, непременно выделим для нее транспорт до клиники и обратно», — написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Малкин.

Во время встречи присутствующие вспомнили о мероприятиях, которые проходили в муниципалитете. Так, педагоги Алена Крылова и Алина Турукина приняли участие во всероссийском патриотическом конкурсе «Солдаты Великого Отечества», который проходил в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Организацией мероприятия занималась партия «Единая Россия». За участие в конкурсе воскресенским преподавателям вручили грамоты от имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

В округе также проходил конкурс «Победный май». Художница Алфия Мокшина представили авторские работы, которые по достоинству были оценены посетителями. Живописец была награждена грамотой от депутата Государственной Думы Аллы Поляковой.

Церемонию награждения провел Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, который поблагодарил горожан за активное участие в мероприятиях округа и вовлеченность в культурную жизнь.