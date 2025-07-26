В отношение сорвавшей в Петербурге рисунки на военную тему женщины возбудили дело

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали женщину, которая, по предварительным данным, сняла со стендов на Аллее Славы в посёлке Парголово детские рисунки, посвящённые городам-героям. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации, полученной от правоохранительных органов, инцидент произошел 11 июля. В ночное время в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что на Аллее Славы в Парголово женщина, личность которой не установлена, уничтожает рисунки с изображением городов-героев, разбрасывая их.

На месте инцидента сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина успела скрыться. Начались поиски нарушительницы.

«Двадцать пятого июля... полицейскими в поселке Парголово женщина, причастная к этому инциденту, была задержана и доставлена в отдел полиции. Как оказалось, 30-летняя неработающая местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сорвала детские рисунки на тему Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

В отношении женщины, которая была задержана, возбудили уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (осквернение зданий и сооружений). Ей предписали не покидать место жительства без разрешения, о чем сообщили в ГУ МВД.

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