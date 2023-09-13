В отношении россиянина заведено уголовное дело за финансирование украинской армии

Стало известно, что в Липецкой области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за государственную измену. Как выяснилось, россиянин финансировал Вооруженные силы Украины, переводя денежные средства на криптовалютный кошелек. Об этом пишет RT .

В сообщении УФСБ по региону говорится о том, что на эти деньги уже были приобретены некоторые средства для украинской армии. Например, для амуниции и обмундирования. Их использовали военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины, чтобы вести боевые действия против ВС РФ.

А нескольким ранее сообщалось о том, что другой россиян готовился к диверсии на железной дороге, находящейся в Крыму. Однако, он был вовремя задержан Федеральной службой безопасности РФ, еще до совершения преступления. Известно, что он получал задания от украинской разведки.