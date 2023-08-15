В отношении полицейского возбудили уголовное дело за наезд на ребенка

Как сообщает «Газета.ру» , возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции, который сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Карасуке. Инцидент произошел 7 августа 2023 года. После происшествия ребенок был доставлен в больницу, а водитель, оказавшийся сотрудником полиции, скрылся.

На данный момент ведется расследование, а в отношении полицейского уже было возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности. Часто полицейские считаются образцом законности и безопасности, поэтому такие случаи вызывают особое беспокойство.

Обеспечение безопасности граждан на дороге должно быть приоритетом для всех участников дорожного движения, включая водителей, независимо от их должности или профессии. Важно строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать повторения подобных случаев.