В отношении жителя Камчатки возбудили дело за реабилитацию нацизма

Сотрудники Следственного комитета на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении гражданина, проживающего в Петропавловске-Камчатском. Молодого человека следователи обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года сорокалетний мужчина оставил в одном из мессенджеров комментарии, в которых положительно отзывался о насильственных действиях, которые были признаны Международным военным трибуналом как преступления против человечности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы по пункту „в“ части 2 статьи 354.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

В Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю рассказали, что для установления факта преступления была проведена лингвистическая экспертиза. Она подтвердила, что обвиняемый положительно высказался об убийстве евреев нацистами во время Второй мировой войны.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали трех агентов украинских спецслужб. Их деятельность привела к взрыву в жилом здании в Ханты-Мансийске 12 апреля, вызвавшему пожар.