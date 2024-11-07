В Озерах началось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Работы по строительству пятиэтажного дома стартовали в районе Коммунистической площади в Озерах. Сюда въедут переселенцы из аварийных построек.

Сейчас на объекте трудятся 24 рабочих. Также задействованы 4 единицы техники. Строители выполняют монолитные работы по устройству фундамента и бетонируют фундаментную плиту.

Совсем скоро здесь возведут пятиэтажку, общая жилая площадь которой достигнет 7,9 тыс. кв. м. Согласно плану проекта, она состоит из 7 секций и включает в себя более 190 квартир.

Строительные работы в Озерах удалось осуществить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершатся они до конца следующего года. В ходе реализации нового этапа государственной программы по расселению домов в г.о. Коломна свыше 1,4 тыс. человек улучшат свои жилищные условия.

С введением в эксплуатацию нового пятиэтажного здания жители округа покинут аварийные дома, что поспособствует созданию более благоприятной городской среды и повышению уровня жизни в регионе.