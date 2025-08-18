В Озерах появились современные остановочные комплексы

«На всей территории округа насчитывается 124 остановочных павильона. В летний период текущего года мы дополнительно установили пять новых, современных павильонов в Озерах. Они изготовлены с использованием долговечных оцинкованных металлических листов и усилены прочными стальными деталями. В некоторых павильонах предусмотрено использование антивандального стекла, что гарантирует их продолжительный срок службы», – сообщили представители отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна.