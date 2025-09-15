В Озерах расширен парк сельскохозяйственной техники

«При планировании и возведении новых животноводческих комплексов в нашем холдинге всегда предусматривалось использование самоходных кормораздатчиков. Значительные финансовые ресурсы были направлены на приобретение этого передового оборудования. Несмотря на его небюджетную стоимость, применение такого кормораздатчика – это необходимый элемент эффективного кормления высокопродуктивного молочного скота», – сообщили представители предприятия.

Самоходный кормораздатчик выполняет функции нескольких машин, что позволяет снизить потребность в дополнительной технике и оптимизировать расходы на топливо. Кроме того, он помогает решить острую проблему, с которой сталкиваются многие сельскохозяйственные предприятия – нехватку квалифицированного персонала. Для обеспечения кормления более чем 1200 дойных коров на ферме достаточно одного специалиста, управляющего этой машиной.

На ферме в Сенницах-1 кормление животных осуществляется с использованием автоматизированных столов, на которые подаются полнорационные кормосмеси, приготовленные и распределенные самоходным кормораздатчиком. В кормораздатчик загружаются грубые корма из силосных ям, сочные корма, а также комбикорм и зерно. Все компоненты подвергаются тщательной обработке и перемешиванию. Оператор формирует рецептуру кормосмеси, опираясь на данные о группе животных, которой она предназначена. Зоотехнический специалист, принимая во внимание заданные параметры, вводит всю необходимую информацию в компьютерную систему.