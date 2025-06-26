В Озерах состоялось торжественное вручение удостоверений участникам Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

«Общественная организация, созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, оказывает комплексную поддержку военнослужащим и их близким. Объединенные усилия направлены на успешную реинтеграцию ветеранов, участвовавших в специальной военной операции, в жизнь округа, вовлечение их в различные сферы — общественную, культурную, политическую, спортивную, а также в волонтерское движение, работу с наставниками и формирование патриотического сознания у молодого поколения», — подчеркнул Александр Гречищев.