В Озерах состоялось торжественное вручение удостоверений участникам Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья
Фото: [администрация Городского округа Коломна]
Более 40 военнослужащих, вернувшихся в родные края, стали членами коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев и руководитель коломенского отделения Ассоциации Алексей Каратеев провели церемонию вручения удостоверений участников в городе Озеры.
«Общественная организация, созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, оказывает комплексную поддержку военнослужащим и их близким. Объединенные усилия направлены на успешную реинтеграцию ветеранов, участвовавших в специальной военной операции, в жизнь округа, вовлечение их в различные сферы — общественную, культурную, политическую, спортивную, а также в волонтерское движение, работу с наставниками и формирование патриотического сознания у молодого поколения», — подчеркнул Александр Гречищев.
Заявление о вступлении в Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья можно подать через фонд «Защитники Отечества», расположенный в Многофункциональном центре городского округа Коломна (г. Коломна, ул. Уманская, д. 20, помещение 14).