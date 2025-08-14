В Озерах в Год защитника Отечества распахнул двери новый спортивный тир

Торжественное открытие стрелкового тира состоялось в городском центре культуры и досуга «Текстильщик» в Озерах, мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества.

Новый тир был создан в ответ на обращения горожан, которые высказывали желание иметь в Озерах площадку для занятий стрельбой. В тире доступно 11 образцов учебного оружия, включая лазерные автоматы, винтовки, пневматические ружья и пистолеты. Занятия проводят квалифицированные инструкторы.

«Задача патриотического воспитания молодежи и формирования у подрастающего поколения гражданского долга является актуальной не только для образовательных учреждений, но и для учреждений культуры», — подчеркнула директор озерского городского центра культуры и досуга Олеся Баженова.

Именно по ее инициативе и при поддержке главы городского округа Коломна Александра Гречищева был реализован этот спортивный проект.

Теперь посетители центра имеют возможность испытать свои силы в стрельбе из пневматического и лазерного оружия, что способствует развитию меткости, концентрации и чувства пространства.