В память о погибшем участнике спецоперации Голицине в Клину открыли «Парту Героя»

«Патриотический партийный проект «Единой России» уже давно стал народным», — считает глава городского округа Клин Алена Сокольская.

34-летний Максим Голицин, известный под позывным «Моряк», героически погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО 18 января 2024 года. Раненый и обессиленный, Максим не бросил однополчан. Он оставался на поле боя до последней минуты жизни. Голицин был мобилизован одним из первых в округе. Посмертно он награжден «Орденом Мужества».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская понимает, что смириться с потерей военного особенно тяжело родным и близким. Уход из жизни молодых ребят болезненно воспринимается всеми земляками. Память о герое будут чтить и последующие поколения. Во втором отделении школы им. Маргариты Калининой, где учился Максим, 26 апреля торжественно прошла церемония открытия «Парты Героя».

«Сохраним память о Максиме, о нашем «Моряке», вошедшем в историю Отечества. И будем рассказывать о его жизни и подвиге нашим школьникам – мальчишкам и девчонкам, новым поколениям», — рассказала Алена Сокольская.

Глава отметила, что военные СВО героически борются за право каждого россиянина говорить на родном языке и следовать тем ценностям и идеалам, которые соответствуют нашему восприятию мира. Увековечивание памяти погибших участников спецоперации — это долг каждого соотечественника.