В Париже использовали слезоточивый газ против участников акции за Палестину

В Париже полиция с помощью слезоточивого газа разогнала студентов Сорбонны, принимавших участие в пропалестинской акции. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости .

Спустя непродолжительное время после начала демонстрации, большое количество полицейских окружили протестующих, а затем стали теснить их с улицы, по которой можно добраться до университета. Затем вспыхнули стычки студентов и стражей порядка. Последние использовали слезоточивый газ. Кроме того, несколько десятков учащихся собрались у входа в высшее учебное заведение и, держа в руках флаги Палестины, стали выкрикивать лозунги в ее поддержку.

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