В Париже впервые с 1923 года разрешили купаться в Сене

В Париже впервые за целое столетие официально разрешили купаться в Сене. Об этом сообщает France 24, демонстрируя фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие первые заплывы жителей и гостей французской столицы.

В городе появились три специально оснащённые территории, одна из которых находится в шаговой доступности от Эйфелевой башни.

На фотографиях можно увидеть, как множество жителей Парижа и гостей города собрались у места для купания в историческом центре.

С 1923 года купание в главной реке французской столицы было запрещено ввиду сильных нечистот в реке. Однако организаторы Олимпийских игр, которые прошли в Париже в 2024 году, потратили на очистку воды аж целых 1,4 млрд евро. Но это не помогло: несколько спортсменов, в том числе из России, после заплыва в Сене столкнулись с проблемами со здоровьем.