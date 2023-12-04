В парках и библиотеках подмосковных Люберец откроют почту Деда Мороза

Новогодние почтовые ящики для писем Деду Морозу в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» установлены в люберецких парках и библиотеках.

Как отмечает глава округа Владимир Волков, послание новогоднему волшебнику можно отправить до 30 декабря. Перечень пунктов приема писем можно узнать на сайте люберцы.рф. Напомним, в муниципалитете резиденции Деда Мороза уже работают в Наташинском и Центральном парках. Здесь устраиваются разнообразные мастер-классы, конкурсы, забавы.

В этом году впервые организована изба-резиденция Деда Мороза в Театре кукол в поселке Томилино (улица Пушкина, 34), где до 22 декабря пройдут театрализованные постановки и будут работать игровые зоны.