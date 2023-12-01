В парках Московской области включили праздничную иллюминацию
Фото: [Министерство благоустройство Московской области]
Сегодня в подмосковных парках включили праздничное освещение, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.
Как подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин, в преддверии праздников посетителей парков встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, а также музыкальное сопровождение.
«Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в преддверии Нового года», — подчеркнул министр.
В этом году в парках региона установили 112 новогодних елок и свыше 850 ярких световых фигур, также подсветкой для комфортных прогулок в вечернее время оборудовали девяносто пять километров дорожек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил ответственным ведомствам и главам округов максимально подготовить все зоны отдыха и другую инфраструктуру Подмосковья к новогодним каникулам.