В парках Павлово-Посадского округа пройдет масштабное празднование Дня России

12 июня, в День России, центральные парки Павлово-Посадского городского округа станут эпицентром торжественных мероприятий, где каждый желающий сможет принять участие в увлекательной программе, найти себе развлечение и отпраздновать значимую для России дату.

Организаторы подготовили насыщенный репертуар, включающий творческие номера, спортивные состязания и мероприятия, посвященные истории и культуре. День начнется с творческого мастер-класса «Я рисую МИР» и интерактивной акции «Бабл Хаус», а центральная зона парка будет оформлена в виде праздничной фотозоны для памятных снимков.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В программе особое место отведено спорту: хоккейная команда «Тигры» будет награждена на сцене парка, а зрителей ждет захватывающее зрелище — показательные фехтовальные поединки и возможность попробовать свои силы в стрельбе из лука под руководством исторического клуба «Хоннинг».

Мероприятия продолжатся акцией «С Россией в сердце», в рамках которой все желающие смогут получить символические ленточки с тремя цветами российского флага, а праздничный концерт «Таланты России» порадует яркими выступлениями артистов на сцене. Для тех, кто интересуется историей, будет открыта экспозиция «Перепутье эпох», а также пройдут мастер-классы по современному фехтованию на мечах.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Не забудут и об интеллектуальном досуге: те, кто хочет проверить свои знания о стране, смогут принять участие в викторине «Россия – это мы», а творческий мастер-класс «Малая Родина» поможет раскрыть художественный талант как взрослых, так и детей. Завершится этот насыщенный день зрелищным выступлением Федерации рубки шашкой «Казарла», которое перенесет зрителей в атмосферу традиционных боевых искусств.

Ожидается, что праздник подарит всем участникам массу положительных эмоций и создаст атмосферу единства и дружбы. Жителей округа приглашают провести этот знаменательный день в кругу близких, отметить его ярко и незабываемо.