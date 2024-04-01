В парках Подмосковья открывается все больше кафе и аттракционов

В парках Подмосковья работает все больше объектов малого и среднего предпринимательства. Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, весной и летом на территориях будет открыто 2034 таких объекта, что на 798 больше, чем в прошлом весенне-летнем сезоне.

«Это кафе, мобильные пункты питания, пункты проката инвентаря и аттракционы. До 26 апреля летние веранды во всех парках будут готовы к приему посетителей», - сообщил министр.

Он отметил, что сейчас в кафе готовят летнее меню, проверяют возможность оплаты услуг картой, по QR-коду и через систему СБП. На аттракционах проводят техосмотры и инструктажи.

Работа бизнеса в парках активизировалась благодаря тому, что получить разрешение на мобильную торговлю в Подмосковье теперь можно всего за семь дней.