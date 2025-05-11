В парках Серпухова отметили День Победы праздничной программой «Память. Подвиг. Победа»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В парке имени Олега Степанова торжественное открытие началось с военного караула и церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза О.Н. Степанову.

На протяжении всего дня посетителей парков ждали военно-патриотические фильмы, фотовыставка «История Серпухова», а для юных гостей были организованы интерактивные зоны с познавательными викторинами, творческими мастер-классами и праздничным концертным шоу «Наследники Победы».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В полевой кухне каждый желающий мог попробовать традиционную солдатскую кашу.

В парке «Принарский» работали патриотическая фотовыставка «Стена памяти», экспозиция художественных работ «Светлая память о нашем прошлом», увлекательные военно-исторические площадки и проводились мастер-классы по созданию брошей из георгиевской ленты.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В рамках ежегодной акции «Народный фронт» осуществлялся сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Жители Серпухова сегодня посещали парки вместе со своими семьями. День Победы объединил несколько поколений, став символом нашего общего единства.