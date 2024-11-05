В парках Воскресенска с размахом отпраздновали День народного единства

Жители г.о. Воскресенск и гости округа собрались в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» для празднования Дня народного единства. 4 ноября для них организовали тематические концерты, флешмобы, мастер-классы, выставки, активности и другие развлечения на любой вкус.

Так, в парке усадьбы Кривякино развернулось областное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Посетители смогли окунуться в традиции казаков и ознакомиться со старинными боевыми искусствами.

Организовали и тематическую викторину, где все желающие проверили свои знания о России и округе Воскресенск. Одновременно с этим работала экспозиция музея артефактов под открытым небом «Не забывай свои корни».

В центре внимания были и юные посетители парка, для которых организовали интересные мастер-классы. Дети мастерили бусы и угощались чаем из самовара, что создавало душевную и уютную обстановку. Все это под музыкальную атмосферу, созданную талантливыми солистами хора «Созвучие» МОУ Лицей им. Стрельцова П. В.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Не менее интересно и насыщенно провели День народного единства в парке «Москворецкий». Там также было шумно: пришло множество гостей, провели концерт «Многоголосье Родины», посвященный стране, народу и любви к Родине. Порадовали посетителей парка артисты коллектива «Бриз» ДК «Конобеево», спев о главном с душой.

Жители проявили активность на флешмобе «Россия – это МЫ!». Участвовали в нем все желающие и танцевальные коллективы ЦКиД «Москворецкий», показав настоящее единство, как и полагается в столь важный праздник.

Красивое пространство разместилось неподалеку от места проведения флешмоба: там развернули выставку коллекции авторских кукол «Красота в деталях». Были представлены яркие куклы разных национальностей, в том числе из частной коллекции Людмилы Угловской.

А для самых маленьких провели игровую программу «Игры народов мира» и познавательную викторину «Мы едины! Мы вместе!». Дети проверили свои знания, узнали много интересных фактов и весело провели время. Они и взрослые посетители с удовольствием участвовали в организованных мастер-классах, активностях, а также угощались чаем и сладостями. Праздник прошел на ура, подарив жителям массу впечатлений.