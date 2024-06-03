В парках Воскресенска в честь Международного дня защиты детей состоялся «Город профессий»

Парк усадьбы Кривякино 1 июня был заполнен детьми и их родителями. Юным жителям Воскресенска в игровой форме предложили освоить востребованные современные профессии, в частности, хореографа, художника, ювелира, ортопеда, строителя, мастера маникюра, финансиста, страхового агента и мастера штукатурного дела. Гости мероприятия участвовали в разных конкурсах на свежем воздухе.

На главной площади разместили детские работы, авторы которых изобразили свою жизнь в будущем. Воскресенцы поделились, какую профессию мечтают освоить после окончания школы.

Артисты Дворца культуры «Химик» радовали гостей мероприятия исполнением известных детских песен. Юные вокалисты творческого объединения «Гамма» подготовили увлекательную музыкально-игровую программу. На станции «Территория безопасности» организовали фотозону, в центре которой установили настоящий мотоцикл Госавтоинспекции. Конечно, детский праздник не мог пройти без сладких угощений. Гостей радовали мороженым и сладкой ватой. Праздник получился теплым и по-настоящему детским.