В парке «Дубки» г.о. Чехов открыли обновленные губернаторские площадки

В городском округе Чехов в парке «Дубки», который расположен в селе Троицкое, на 750 кв. м. появились современные игровая и спортивная площадки.

Проект реализовали при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площадках расположились урны и скамейки, установлены металлические ограждения, обустроено бесшовное резиновое основание, для детей разместили песочницу. Территорию облагородили также по периметру: проведено озеленение и освещение прилегающей зоны, сделаны пешеходные дорожки. Камеры видеонаблюдения, размещенные на территории комплекса, подключены к системе «Безопасный регион».

«Парк «Дубки» продолжает активно развиваться. Благодаря премии нашего Губернатора «Мы рядом», мы смогли благоустроить парковое пространство. Здесь появилась тропиночная сеть, освещение и скамейки. Сегодня это одно из любимых мест отдыха жителей села Троицкое и окрестных населенных пунктов», — сообщил Глава муниципалитета Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Парк «Дубки» — востребованное место горожан, где они приятно проводят время. Регулярно на его территории устраивают детские анимационные программы, организовывают творческие мастер-классы, проводят лекции и викторины. Для детей и взрослых устраивают занятия по общей физической подготовке. В честь открытия новых игровой и спортивной площадки для жителей муниципалитета подготовили масштабную праздничную программу. Гостей мероприятия ждали сладкие угощения.

Губернаторская программа «Наше Подмосковье» реализуется на территории региона 11 лет. Благодаря поддержке Андрея Юрьевича Воробьева и Правительства региона для юных жителей Городского округа Чехов создают все больше современных игровых локаций, выполненных в различных тематиках. За годы работы программы в муниципалитете было установлено 33 губернаторские площадки.