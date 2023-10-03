В парке городского округа Красногорск подготовили черепах к зимовке

Детский городок «Сказочный» в городском округе Красногорск подготовил к зимовке пресноводных черепах. Часть из них раздали местным жителям, еще часть на время холодов переселят в Красногорский колледж.

Каждый год 1 июня, в День защиты детей, черепах выпускают в открытый фонтан. Там они проводят все теплые месяцы. 3 октября сезон закончился, и так же по традиции черепашек стали раздавать жителям городского округа Красногорск, готовым их приютить.

«В данный момент раздали уже более 30-ти особей, а остальные отправятся зимовать в Красногорский колледж. В следующем году снова ждем всех жителей и гостей города на запуск всех черепашек в фонтан», - отметил заведующий молодежным центром МАУК «Парки Красногорска» Алексей Ананьев.

Кстати, за зиму некоторые привыкают к новым питомцам и оставляют их себе. Остальные возвращают черепах в детский городок, а некоторые даже приносят своих.

Сам фонтан в детском городке «Сказочный» городского округа Красногорск также готовят к зиме: специалисты очистят его и сольют воду. Домик для животных будет ожидать следующего сезона.