В парке «Меленки» в Павловском Посаде продолжается праздничная программа на каникулах

Парк «Меленки» в городе Павловский Посад продолжает принимать гостей в период новогодних праздников. На территории парка организована иллюминация и проводится развлекательная программа.

Основным объектом притяжения является всесезонная тюбинговая горка, работающая ежедневно по графику парка. Для катания допускаются тюбинги, оснащенные пластиковым дном. Посетители, имеющие такой инвентарь, могут пользоваться горкой бесплатно. Для владельцев стандартных тюбингов в пункте проката парка предоставляется услуга обработки дна специальным силиконовым составом, что делает катание возможным.

Рядом с горкой функционирует пункт проката спортивного инвентаря. Администрация парка позиционирует локацию как место для семейного и дружеского отдыха в период каникул.